В Черемхово предпринимателя оштрафовали за незаконное кредитование

— В связи с этим прокурор города возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.56 КоАП РФ (осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов (за исключением банковской деятельности) лицом, не имеющим права на ее осуществление), — поделились в прокуратуре.