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В Черемхово предпринимателя оштрафовали за незаконное кредитование

Суд назначил бизнесмену штраф в 30 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Черемхово индивидуальный предприниматель, занимался выдачей займов под залог ювелирных изделий. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, во время проверки стало ясно, что бизнесмен заключал договоры скупки, формально позволяющие клиентам выкупать заложенное имущество за комиссионное вознаграждение, фактически осуществляя кредитные операции без соответствующего разрешения.

— В связи с этим прокурор города возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.56 КоАП РФ (осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов (за исключением банковской деятельности) лицом, не имеющим права на ее осуществление), — поделились в прокуратуре.

Черемховский городской суд признал предпринимателя виновным и назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей.