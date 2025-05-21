В Черемхово предпринимателя оштрафовали за незаконное кредитование

В Черемхово индивидуальный предприниматель, занимался выдачей займов под залог ювелирных изделий. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, во время проверки стало ясно, что бизнесмен заключал договоры скупки, формально позволяющие клиентам выкупать заложенное имущество за комиссионное вознаграждение, фактически осуществляя кредитные операции без соответствующего разрешения.
— В связи с этим прокурор города возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.56 КоАП РФ (осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов (за исключением банковской деятельности) лицом, не имеющим права на ее осуществление), — поделились в прокуратуре.
Черемховский городской суд признал предпринимателя виновным и назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей.