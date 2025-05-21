Белстат сообщил, как изменилась рождаемость в Беларуси за восемь лет

В Национальном статистическом комитете поделились данными демографической статистики. В 2024 году в Беларуси появились на свет 58 938 малышей. В предыдущий раз Белстат делился подобной статистикой в 2019 году, тогда родившихся было 87 602. Если смотреть динамику по годам, то пик рождаемости в Беларуси пришелся на 2015 год, когда в республике появились на свет 119028 детей.