Белстат сообщил, как изменилась рождаемость в Беларуси за восемь лет

В Национальном статистическом комитете поделились данными демографической статистики. В 2024 году в Беларуси появились на свет 58 938 малышей. В предыдущий раз Белстат делился подобной статистикой в 2019 году, тогда родившихся было 87 602. Если смотреть динамику по годам, то пик рождаемости в Беларуси пришелся на 2015 год, когда в республике появились на свет 119028 детей.
Что касается 2024 года, то рекордсменом в плане рождаемости стал Минск, в роддомах белорусской столицы родились 10 143 малыша. Вторая позиция — у Брестской области, новорожденных там было 10 116. Замыкает рейтинг Гродненская область, показатель там 6537 детей.
Если говорить о смертности в Беларуси, то статистические данные следующие: в 2024 году число умерших — 115 124 человека, показатель 2019 года несколько больший — 120 470.
Ранее мы писали о том, что аферисты почти уговорили 30-летнюю жительницу Оршанского района взять кредиты на 27 тысяч белорусских рублей, но тут вмешался муж девушки (о том, что было далее рассказываем вот тут).