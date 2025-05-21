ЗАГСы в Красноярске теперь будут работать без перерывов на обед

В Красноярске органы ЗАГС перешли на работу без перерывов на обед для улучшения обслуживания населения. С 12 мая по 13 августа все отделы ЗАГС в Ленинском, Советском, Октябрьском, Кировском, Свердловском, Центральном и Железнодорожном районах города будут принимать посетителей непрерывно.
Отдел ЗАГС Советского района будет работать по вторникам до 20:00, предоставляя расширенные возможности для посещения.
Данная инициатива, как заявили в агентстве ЗАГС Красноярского края, реализуется в рамках федерального проекта «Государство для людей». Цель нововведения — сделать услуги более доступными и сбалансировать нагрузку на персонал в самые загруженные часы.
По словам Андрея Игнатенко, главы агентства ЗАГС, эксперимент продлится три месяца. В этот период все городские ЗАГСы, за исключением Дома семейных торжеств и Дворца бракосочетания, будут работать в новом режиме. Агентство будет анализировать посещаемость, чтобы оценить результативность нововведения и принять решение о дальнейшей организации работы.