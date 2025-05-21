ЗАГСы в Красноярске теперь будут работать без перерывов на обед

По словам Андрея Игнатенко, главы агентства ЗАГС, эксперимент продлится три месяца. В этот период все городские ЗАГСы, за исключением Дома семейных торжеств и Дворца бракосочетания, будут работать в новом режиме. Агентство будет анализировать посещаемость, чтобы оценить результативность нововведения и принять решение о дальнейшей организации работы.