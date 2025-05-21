На дороги Башкирии опустится дымка

В Башкирии испортится погода. О ее ухудшении предупреждает республиканский Госкомитет по ЧС.
По информации ведомства, в четверг, 22 мая, на республику обрушатся дожди и грозы. Ветер в этот день будет южного направления, скорость воздушного потока, по словам синоптиков, будет достигать 13 м/с. На отдельных участках дорог ожидается дымка, видимость ухудшится до 1−2 км.
Столбики термометров покажут +7, +12 градусов ночью, а днем потеплеет до +16, +21 градуса.
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