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На дороги Башкирии опустится дымка

Жителей Башкирии предупредили о дымке на дорогах.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии испортится погода. О ее ухудшении предупреждает республиканский Госкомитет по ЧС.

По информации ведомства, в четверг, 22 мая, на республику обрушатся дожди и грозы. Ветер в этот день будет южного направления, скорость воздушного потока, по словам синоптиков, будет достигать 13 м/с. На отдельных участках дорог ожидается дымка, видимость ухудшится до 1−2 км.

Столбики термометров покажут +7, +12 градусов ночью, а днем потеплеет до +16, +21 градуса.

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