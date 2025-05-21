На дороги Башкирии опустится дымка

По информации ведомства, в четверг, 22 мая, на республику обрушатся дожди и грозы. Ветер в этот день будет южного направления, скорость воздушного потока, по словам синоптиков, будет достигать 13 м/с. На отдельных участках дорог ожидается дымка, видимость ухудшится до 1−2 км.