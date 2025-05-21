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В Омской области план по посеву овощей выполнен на 95%

Данные на 20 мая опубликовал региональный минсельхоз.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области активно продолжается посевная кампания. По данным регионального минсельхоза, на 20 мая, аграрии засеяли 1643 гектара овощей из запланированных 1717 гектаров, что составляет 95% от плана.

Несмотря на сложные погодные условия, хорошие результаты демонстрирует и посев яровых культур. На сегодняшний день засеяно 31819 гектаров. Омский район традиционно лидирует по площади посевов овощных культур в регионе.

План по посадке картофеля выполнен более чем наполовину. Аграрии уже высадили картофель на площади 2572 гектара, что составляет 52% от запланированного объема.

Ожидается, что в ближайшее время посевная кампания в Омском районе будет завершена.

Ранее мы писали, что в центре Омска омичи сняли фото блуждающих коров.