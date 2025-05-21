Повышенные выплаты военнослужащим из Красноярска продлены до конца июня

В Красноярске продлили действие увеличенной выплаты для контрактников до конца июня. Соответствующее решение было принято городской администрацией. Жители Красноярска, подписывающие контракт на военную службу на срок не менее трех месяцев, смогут получить дополнительную выплату в размере 300 тысяч рублей.
В мэрии уточнили, что для получения выплаты военнослужащий должен быть зарегистрирован в Красноярске и отправиться в зону СВО через городские военкоматы.
Инициатива о дополнительной выплате действует с начала 2025 года по решению городского штаба поддержки, возглавляемого мэром Владиславом Логиновым. Ранее размер данной выплаты составлял 200 тысяч рублей.
Ольга Качанова, руководитель управления социальной защиты населения, отметила, что помимо муниципальной выплаты, контрактники также получают федеральную и региональную выплаты в размере 400 тысяч рублей каждая.
Кроме того, в Красноярске действуют различные меры поддержки, разработанные городской администрацией, включая обеспечение молочной кухней детей от 8 месяцев до 3 лет, единовременные выплаты для детей до 3 лет, а также организацию летнего отдыха на Черном море для детей в возрасте 11−14 лет.
Участникам СВО и их семьям предоставляются различные виды помощи, гарантии и льготы, касающиеся оплаты коммунальных услуг, налогов, образования, медицинского и социального обслуживания, а также посещения культурных и спортивных мероприятий. Более подробно о мерах поддержки военнослужащих и членов их семей можно узнать на краевом портале «Ваша занятость».