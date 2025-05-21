Повышенные выплаты военнослужащим из Красноярска продлены до конца июня

Кроме того, в Красноярске действуют различные меры поддержки, разработанные городской администрацией, включая обеспечение молочной кухней детей от 8 месяцев до 3 лет, единовременные выплаты для детей до 3 лет, а также организацию летнего отдыха на Черном море для детей в возрасте 11−14 лет.