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В Уфе продолжается ямочный ремонт дорог

Как сообщил на оперативном совещании в мэрии начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства столицы Арсен Латыпов, с начала года уложено около 7 тысяч тонн асфальтобетонной смеси на площади свыше 42 тысяч кв. м.

Источник: Башинформ

«Дорожная разметка нанесена на площади 73 тыс. кв. м на таких улицах, как Заки Валиди, Пушкина, 50-летия Октября, Комарова, Центральной, Правды, 8 Марта, Карла Маркса, Мустая Карима, Степана Кувыкина, Рудольфа Нуреева, Первомайской, Орджоникидзе и Машиностроителей, а также на автодороге подъезд к аэропорту», — отметил Латыпов.

По его словам, такая работа ведется коммунальными службами всех районов города в круглосуточном режиме. Основные работы проводятся ночью. Информация о ямах берется из специальных интернет-приложений и социальных сетей, писал ранее «Башинформ».

Весь ямочный ремонт в Уфе должен быть завершен до 15 июня.