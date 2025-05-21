В Уфе продолжается ямочный ремонт дорог

«Дорожная разметка нанесена на площади 73 тыс. кв. м на таких улицах, как Заки Валиди, Пушкина, 50-летия Октября, Комарова, Центральной, Правды, 8 Марта, Карла Маркса, Мустая Карима, Степана Кувыкина, Рудольфа Нуреева, Первомайской, Орджоникидзе и Машиностроителей, а также на автодороге подъезд к аэропорту», — отметил Латыпов.
По его словам, такая работа ведется коммунальными службами всех районов города в круглосуточном режиме. Основные работы проводятся ночью. Информация о ямах берется из специальных интернет-приложений и социальных сетей, писал ранее «Башинформ».
Весь ямочный ремонт в Уфе должен быть завершен до 15 июня.