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В «Шушенском бору» замечен солнечный махаон

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На территории Перовского кластера нацпарка «Шушенский бор» сотрудники научного отдела запечатлели одного из самых красивых обитателей леса — бабочку махаона. Она лакомилась нектаром на одуванчиках, украшая пейзаж яркими крыльями.

Источник: пресс-служба Объединённой дирекции заповедника «Саяно-Шушенский» и нацпарка «Шушенский бор»

Махаон — редкий гость и настоящая находка для любителей природы. Его легко узнать по крупным жёлто-чёрным крыльям с синими и красными пятнами и характерными «хвостиками», которые отвлекают хищников от тела бабочки. Размах крыльев может достигать 10 см, а сами крылья напоминают парус, за что бабочек этого семейства называют «парусниками» или «кавалерами».

Этот вид широко распространён в России, кроме тундры, и предпочитает солнечные поляны, луга и опушки. В горах Южной Сибири махаоны поднимаются до субальпийских лугов, где их можно встретить в тёплую погоду.

Название бабочка получила в честь Махаона — мифического врача, участника Троянской войны, благодаря описанию Карла Линнея, сообщает, пресс-служба Объединённой дирекции заповедника «Саяно-Шушенский» и нацпарка «Шушенский бор».