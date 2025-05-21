В «Шушенском бору» замечен солнечный махаон

Махаон — редкий гость и настоящая находка для любителей природы. Его легко узнать по крупным жёлто-чёрным крыльям с синими и красными пятнами и характерными «хвостиками», которые отвлекают хищников от тела бабочки. Размах крыльев может достигать 10 см, а сами крылья напоминают парус, за что бабочек этого семейства называют «парусниками» или «кавалерами».
Этот вид широко распространён в России, кроме тундры, и предпочитает солнечные поляны, луга и опушки. В горах Южной Сибири махаоны поднимаются до субальпийских лугов, где их можно встретить в тёплую погоду.
Название бабочка получила в честь Махаона — мифического врача, участника Троянской войны, благодаря описанию Карла Линнея, сообщает, пресс-служба Объединённой дирекции заповедника «Саяно-Шушенский» и нацпарка «Шушенский бор».