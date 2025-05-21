«Поединки будут максимально крутыми»: Ангелина Стрекалина — о предстоящем чемпионате России по ММА в Самаре

«Со временем поняла, что если потерпела поражение или неудачу, то не нужно на них останавливаться. Важно сделать выводы и исправить ошибки, которые привели к ним. Нельзя сдаваться. Необходимо всегда верить в себя и свою мечту, идти до конца. Конечно, появились и новые знакомства, побывала в разных городах. Все это дал спорт», — подчеркнула чемпионка мира из Тольятти.