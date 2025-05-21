«Поединки будут максимально крутыми»: Ангелина Стрекалина — о предстоящем чемпионате России по ММА в Самаре

Организаторы в контакте и пригласили в том числе Хабиба Нурмагомедова, Ислама Махачева, Магомеда Анкалаева, Анатолия Малыхина. Но учитывают их плотный график, бои и тренировки. Полной уверенности в визите почетных гостей пока нет.
За победу поборется и Ангелина Стрекалина из Тольятти. В ноябре 2024-го брала золото чемпионата мира в Ханты-Мансийске и серебро чемпионата России в Нижнем Новгороде. Журналист «МК в Самаре» поговорил с ней о единоборствах, влиянии спорта на жизнь и предстоящем турнире в 63-м регионе.
Все началось с мамы.
Ангелина Стрекалина занимается единоборствами с 15 лет. Но до этого было тхэквондо. Туда отдала мама. Потом бросила и на 3 года взяла передышку. Позже вновь заинтересовалась борьбой и начала искать именно женские секции по ММА.
«Остановилась на кикбоксинге. Ему отдала 3 года. Далее стала добавлять панкратион. В итоге последние 2 года выступаю в ММА, а с этого — в рукопашном бое. Так что осознанно пришла в единоборства именно в 15», — вспоминает спортсменка из Тольятти.
После пошли первые достижения. Сначала серебро в Нижнем Новгороде и попадание в сборную России по ММА. Следом — чемпионат мира в Ханты-Мансийске в ноябре 2024-го. Подробнее рассказала о подготовке к последнему:
«На соревнованиях такого уровня важное место занимает психология. Поэтому главное — верить в себя. В противном случае смысла выходить на ринг нет. Тогда все пойдет под откос».
С этим проблем не было. Плюс хотела взять реванш у Дарьи Пироговой из Белгородской области, воспитанницы школы Федора Емельяненко. Ранее дважды уступила ей. В итоге встретились в финале в категории до 65,8 килограммов.
«До этого проигрывала ей добиванием. Переводила в борьбу. Так что важно было не ввязаться в нее и оставаться в своей стойке, со своими приоритетами одолеть ее. Так и получилось. Хотя во втором раунде немного сдала. Но первый и третий остались за мной», — объяснила Ангелина.
После победы сразу набрала тренера и родителей. Призналась: сбылась ее мечта. Однако долго не могла поверить в свой успех.
«Хочу показать, что единоборства подходят и женщинам».
До триумфа в Ханты-Мансийске, в 18 лет, Стрекалина организовала свою секцию в Тольятти на улице Мира, 62 и бульваре Кулибина, 15. Работает только с девушками. Идею подкинул тренер Арсен Джалилов.
«Сама искала школы по самообороне. Хочу на своем примере показать женщинам, что единоборства подходят и им. Это такой же вид спорта, может заменить фитнес, есть интенсивные нагрузки», — сказала она.
Отдельно рассказала, как именно на нее повлияли ММА и другие дисциплины. Как бы раскрыла, какой эффект и ценный опыт могут получить ее подопечные после занятий.
«Со временем поняла, что если потерпела поражение или неудачу, то не нужно на них останавливаться. Важно сделать выводы и исправить ошибки, которые привели к ним. Нельзя сдаваться. Необходимо всегда верить в себя и свою мечту, идти до конца. Конечно, появились и новые знакомства, побывала в разных городах. Все это дал спорт», — подчеркнула чемпионка мира из Тольятти.
«Хочу занять первое место».
В конце поговорили о предстоящем чемпионате России по ММА в Самаре. Ангелина Стрекалина будет участвовать и будет бороться за победу.
«В прошлом году заняла второе место, теперь хочу первое в своей весовой категории. Это же и отбор на чемпионат мира. Он пройдет в августе в Калуге, насколько мне известно», — уточнила спортсменка.
Добавила: во время состязания хотела бы встретиться и пообщаться с Хабибом Нурмагомедовым.
«Мне кажется, многие мечтают с ним увидеться. Надеюсь, такая возможность будет. А так, думаю, увидим максимально крутые и яркие поединки», — резюмировала Стрекалина.
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