Иркутск претендует на звание самого умного города страны

— Сейчас на звание лучшего претендуют 14 городов: Москва, Электросталь, Санкт-Петербург, Гатчина, Севастополь, Иркутск, Хабаровск, Ноябрьск, Сочи, Дзержинск, Грозный, а также Луганск, Мариуполь и Донецк. Выйти в финал такого конкурса — это уже повод для гордости.