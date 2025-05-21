Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иркутск претендует на звание самого умного города страны

Иркутску предстоит побороться за звание самого умного еще с 13 крупными городами.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Город вышел в финал всероссийского конкурса «Умный город», став лучшим среди населенных пунктов Сибирского федерального округа. Как сообщили КП-Иркутск в администрации областного центра, теперь городу предстоит побороться за победу в общероссийском голосовании.

— Сейчас на звание лучшего претендуют 14 городов: Москва, Электросталь, Санкт-Петербург, Гатчина, Севастополь, Иркутск, Хабаровск, Ноябрьск, Сочи, Дзержинск, Грозный, а также Луганск, Мариуполь и Донецк. Выйти в финал такого конкурса — это уже повод для гордости.

Поддержать родной город могут все желающие до 22 мая, проголосовав в официальных сообществах проекта «Умный город» в социальных сетях. Итоги конкурса объявят 23 мая в Москве во время празднования Дня умного города, которое пройдет в рамках деловой программы международной выставки АРХ МОСКВА.