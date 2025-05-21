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Обширную циклоническую депрессию зафиксировали в Ростовской области

Синоптики сообщили о циклонической депрессии в Ростовской области.

Сейчас в Ричмонде: +14° 4 м/с 94% 754 мм рт. ст. +17°
Источник: Комсомольская правда

На Ростовскую область обрушилась обширная циклоническая депрессия, которая, по данным Гидрометцентра, в эти майские дни захватила всю Европейскую часть России.

По информации синоптиков, самые интенсивные осадки возможны в Приазовье. В целом по донскому региону 21 мая местами ожидаются грозовые ливни, град и ветер с порывами до 20−25 м/с.

Добавим, температурный фон на юге страны в эти дни должен быть близок к климатической норме или в отдельных территориях ниже нормы на 1−2 градуса. К слову, ранее стало известно об аномальной жаре, которая ожидается в июле 2025 года.