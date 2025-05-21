Обширную циклоническую депрессию зафиксировали в Ростовской области

На Ростовскую область обрушилась обширная циклоническая депрессия, которая, по данным Гидрометцентра, в эти майские дни захватила всю Европейскую часть России.
По информации синоптиков, самые интенсивные осадки возможны в Приазовье. В целом по донскому региону 21 мая местами ожидаются грозовые ливни, град и ветер с порывами до 20−25 м/с.
Добавим, температурный фон на юге страны в эти дни должен быть близок к климатической норме или в отдельных территориях ниже нормы на 1−2 градуса. К слову, ранее стало известно об аномальной жаре, которая ожидается в июле 2025 года.