В Волгограде с 25 мая остановят работу трамваев №№ 2, 4, 6, 7 и 10

— Начинается второй этап реконструкции трамвайной линии в границах улиц Голубинской и Волчанской. На данном участке будет обновлено порядка 3,8 км пути в однопутном исчислении, а также проведены работы на кольце трамвая у остановки «Детский центр». Специалистам предстоит полностью заменить основание пути, рельсошпальную решетку и контактную сеть, — рассказали журналистам в пресс-службе мэрии.