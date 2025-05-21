В Волгограде с 25 мая остановят работу трамваев №№ 2, 4, 6, 7 и 10

— Начинается второй этап реконструкции трамвайной линии в границах улиц Голубинской и Волчанской. На данном участке будет обновлено порядка 3,8 км пути в однопутном исчислении, а также проведены работы на кольце трамвая у остановки «Детский центр». Специалистам предстоит полностью заменить основание пути, рельсошпальную решетку и контактную сеть, — рассказали журналистам в пресс-службе мэрии.
Частично компенсировать выпавший транспорт власти обещают с помощью специального автобусного маршрута № 2а «Школа № 36 — Детский центр».
— Спецмаршрут № 2а временно заменит трамвай № 2 и обеспечить транспортную доступность микрорайона Ангарский. Автобусы будет работать с интервалом в 20 минут, — уточнили в городском центре управления пассажирскими перевозками.
В диспетчерской также подчеркнули, что на период введения временной схемы работы общественного транспорта маршруты № 1 «Мончегорская — ул. КИМ», № 3 «Обувная фабрика — ул. КИМ» и № 12 «Жилгородок — 36-я школа» будут работать с интервалом движения в 5 минут.