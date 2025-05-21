Осужденный красноярский парламентарий Глисков не смог обжаловать приговор

Приговор депутату красноярского Заксобрания Александру Глискову, предусматривающий 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, остается в силе. Апелляция, поданная защитой Глискова в краевой суд, не принесла результатов.
Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, суд отклонил апелляцию адвокатов депутата, оставив в силе решение Центрального районного суда Красноярска. Таким образом, 20 мая приговор вступил в законную силу.
Напомним, что в ноябре 2023 года Александру Глискову, ранее выдвигавшему свою кандидатуру на пост губернатора Красноярского края, было предъявлено обвинение в вымогательстве взятки в размере 5 миллионов рублей. Также его обвинили в оказании протекции заместителю руководителя краевой дорожно-эксплуатационной организации. Сторонники Глискова утверждали, что уголовное преследование связано с его критикой в адрес государственных учреждений и чиновников. Жители региона даже обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой взять дело под личный контроль. В ноябре 2025 года суд вынес решение о заключении Глискова под стражу на 10 лет.
В дальнейшем бывший депутат пытался обжаловать приговор, однако рассмотрение дела неоднократно переносилось. Также в апреле 2025 года стало известно, что Глисков согласился принять участие в СВО.