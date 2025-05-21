Осужденный красноярский парламентарий Глисков не смог обжаловать приговор

Напомним, что в ноябре 2023 года Александру Глискову, ранее выдвигавшему свою кандидатуру на пост губернатора Красноярского края, было предъявлено обвинение в вымогательстве взятки в размере 5 миллионов рублей. Также его обвинили в оказании протекции заместителю руководителя краевой дорожно-эксплуатационной организации. Сторонники Глискова утверждали, что уголовное преследование связано с его критикой в адрес государственных учреждений и чиновников. Жители региона даже обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой взять дело под личный контроль. В ноябре 2025 года суд вынес решение о заключении Глискова под стражу на 10 лет.