В Уфе летом откроют 11 пляжей

В Уфе летом откроют 11 муниципальных пляжей: «Красивая поляна» (озеро Красивое в Дёмском районе), «Песчаный», «Берег солнца», «Сипайловское Сочи» (река Уфа), «Райский берег» и «Гольфстрим» (озеро Теплое), «Солнечный», «Водник», «Ак Яр» в Затоне и Нижегородке (река Белая), «Кашкадан».
Администрации всех зон отдыха уже подали заявления-декларации в ГИМС ГУ МЧС России. На всех, кроме пляжа «Сипайловское Сочи», провели отбор воды и почвы для оценки санитарно-эпидемиологического состояния.
Сейчас спасатели исследуют дно водоемов. Сотрудники поисково-спасательного отряда Уфы провели обследования и очистку на пляжах «Песчаный», «Райский берег», «Гольфстрим», «Сипайловское Сочи» и «Кашкадан»;
22 мая запланирован финальный комиссионный осмотр состояния зон купания и отдыха. Официально купальный сезон в башкирской столице откроется 1 июня, сообщил на оперативном совещании в мэрии начальник управления гражданской защиты Уфы Руслан Шайдуллин.