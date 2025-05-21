Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе летом откроют 11 пляжей

Администрации всех зон отдыха уже подали заявления-декларации в ГИМС ГУ МЧС России.

Источник: Башинформ

В Уфе летом откроют 11 муниципальных пляжей: «Красивая поляна» (озеро Красивое в Дёмском районе), «Песчаный», «Берег солнца», «Сипайловское Сочи» (река Уфа), «Райский берег» и «Гольфстрим» (озеро Теплое), «Солнечный», «Водник», «Ак Яр» в Затоне и Нижегородке (река Белая), «Кашкадан».

Администрации всех зон отдыха уже подали заявления-декларации в ГИМС ГУ МЧС России. На всех, кроме пляжа «Сипайловское Сочи», провели отбор воды и почвы для оценки санитарно-эпидемиологического состояния.

Сейчас спасатели исследуют дно водоемов. Сотрудники поисково-спасательного отряда Уфы провели обследования и очистку на пляжах «Песчаный», «Райский берег», «Гольфстрим», «Сипайловское Сочи» и «Кашкадан»;

22 мая запланирован финальный комиссионный осмотр состояния зон купания и отдыха. Официально купальный сезон в башкирской столице откроется 1 июня, сообщил на оперативном совещании в мэрии начальник управления гражданской защиты Уфы Руслан Шайдуллин.