В Петербурге растет дефицит школ и садиков из-за мигрантов

Например, в 2010 году в Петербурге было 111 тысяч детсадовцев, в 2020 году — 263 тысячи, а в 2024 году — 247 тысяч. При этом за последние 15 лет численность учащихся школ выросла на 60%, а за последние 6 лет доступность образования снизилась из-за строительства жилых комплексов без инфраструктуры.