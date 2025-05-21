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В Петербурге растет дефицит школ и садиков из-за мигрантов

Об этом рассказала вице-губернатор Ирина Потехина, однако она добавила, что без мигрантов Петербург будет уменьшаться.

Источник: РИА "Новости"

В Северной столице наблюдается дефицит образовательных учреждений на фоне приезда мигрантов.

По словам вице-губернатора Петербурга Ирины Потехиной, на данный момент в городе нет проблемы с демографией, вопреки заявлениям специалистов.

Несмотря на то, что сейчас прием в школы и детские сады немного снизился, он все равно остается на высоком уровне.

Например, в 2010 году в Петербурге было 111 тысяч детсадовцев, в 2020 году — 263 тысячи, а в 2024 году — 247 тысяч. При этом за последние 15 лет численность учащихся школ выросла на 60%, а за последние 6 лет доступность образования снизилась из-за строительства жилых комплексов без инфраструктуры.

В связи с этим в Северной столице необходимо продолжать увеличивать количество образовательных учреждений.

Потехина добавила, что значительное количество детей обусловлено миграционным приростом, не только из других стран, но и из разных регионов России.

«Если у нас не будет мигрантов, Петербург будет уменьшаться», — заявила вице-губернатор.

По прогнозам демографов, в ближайшие 3−5 лет снижение количества детей в городе на Неве станет более ощутимым, однако «потом все восстановится», приводит слова Потехиной «Петербургский дневник».

Ранее генеральный директор ГК «Луч» Анжела Цапко выступила с призывом к объединению бизнеса и государства для решения демографических вызовов.