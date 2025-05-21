Из Минска запускают еще один автобус на море. Ехать больше суток

В обратном направлении автобус появится в расписании с 28 июня. Рейсы запланированы каждые четыре дня.
Дорога из Минска до черноморского побережья Сочи займет около 34 часов. По дороге предусмотрены остановки и в других курортных местах — Джубга, Лермонтово, Новомихайловский, Ольгинка, Туапсе, Лазаревское.
В Беларуси автобус заезжает в Бобруйск, Жлобин и Гомель, а в России он следует через Брянск, Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар.
Билет из Минска в Сочи обойдется в 362 рубля, до Туапсе и других курортов — в 304 рубля.