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Из Минска запускают еще один автобус на море. Ехать больше суток

С 26 июня из Минска в Сочи можно будет добраться на прямом автобусе. Об этом рассказали Office Life представители сервиса по продаже билетов «Атлас».

Источник: Pexels

В обратном направлении автобус появится в расписании с 28 июня. Рейсы запланированы каждые четыре дня.

Дорога из Минска до черноморского побережья Сочи займет около 34 часов. По дороге предусмотрены остановки и в других курортных местах — Джубга, Лермонтово, Новомихайловский, Ольгинка, Туапсе, Лазаревское.

В Беларуси автобус заезжает в Бобруйск, Жлобин и Гомель, а в России он следует через Брянск, Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар.

Билет из Минска в Сочи обойдется в 362 рубля, до Туапсе и других курортов — в 304 рубля.