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В омской школе увековечат память героя, погибшего на СВО

На фасаде школы № 95 появится мемориальная доска Сергею Бунакову.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 21 мая, депутаты Омского городского совета одобрили идею об установке на фасаде здания школы № 95 в Советском округе мемориальной доски герою СВО Сергею Бунакову.

Сергей Бунаков — выпускник этой школы, он окончил ее в 2010 году. На СВО являлся командиром боевой машины парашютно-десантного взвода. Проходил службу по контракту, несколько раз был награжден медалью «За отвагу».

Омич героически погиб 14 января 2023 года, посмертно награжден орденом Мужества. На момент гибели Сергею Бунакову было 29 лет.