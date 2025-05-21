Разработан светящийся сенсор для проверки качества воды в домашних условиях

НОВОСИБИРСК, 21 мая. /ТАСС/. Ученые Института неорганической химии (ИНХ) СО РАН разработали люминесцентный сенсор, способный за секунды обнаруживать четыре типа загрязнителей в воде. Этот результат поможет быстро проверять качество воды в домашних условиях, сообщает официальное издание СО РАН «Наука в Сибири».
«Для удобства использования сенсор в виде порошка вмешивают в гидрогель — вещество, по структуре похожее на пищевой желатин. Затем полученную массу распределяют тонким слоем по плоской поверхности, чтобы получилась полимерная пленка. На нее наносят каплю воды и светят ультрафиолетовым фонариком. Если в воде есть опасные вещества — пленка начинает светиться зеленым цветом: чем сильнее свечение, тем выше концентрация загрязнений», — говорится в сообщении.
Сенсор способен обнаруживать сульфаты, дигидрофосфаты, алюминий и галлий. Чувствительность сенсора очень высокая: он способен обнаруживать минимальные количества загрязнителей, выявляя всего 35 миллиграммов вещества в тысячу литров воды, что сравнимо с обнаружением чайной ложки соли в большом плавательном бассейне.
Люминесцентный сенсор позволяет быстро обнаруживать сульфаты — соли и сложные эфиры серной кислоты. Ранее не существовало материалов, способных так точно их ловить, так как сульфат-ионы не имеют окраски, не изменяют кислотность воды и не поглощают свет, что делает их замаскированными для традиционных методов анализа и визуального обнаружения в воде. «Сейчас для обнаружения сульфатов используют гравиметрический метод, анализ занимает несколько часов. Наш сенсор делает это за секунды и с высокой точностью», — пояснил главный научный сотрудник лаборатории металлорганических координационных полимеров ИНХ СО РАН доктор химических наук Андрей Сергеевич Потапов.
В дальнейшем ученые планируют расширить линейку сенсоров для обнаружения других опасных веществ, например, сейчас исследуют новую методику с чувствительным откликом на ртуть, добавляет издание. Также в их планы входит создание детекторов — портативных устройств с полимерной пленкой внутри. Такой девайс поможет проверять на наличие токсинов воду в квартирах, на дачах, а также в походах.