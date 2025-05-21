Рост тарифов: сколько придется платить за электроэнергию с 1 июля 2025 года

— Обычно 1 января поднимают цены на содержание жилья — в этом году на 31 процент, а также за капитальный ремонт — в этом году на 16 процентов. А вот 1 июля всегда индексируются тарифы на коммунальные услуги, куда также входит электроэнергия. Ожидаемое повышение на услугу должно составить 12,6 процента, и органы власти не имеют права превышать этот показатель, — пояснил специалист.