Рост тарифов: сколько придется платить за электроэнергию с 1 июля 2025 года

С 1 июля россиян ждет повышение цен на электричество, из-за увеличения вложений в строительство новой генерации, рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Предстоящая индексация должна составить 12,6 процента. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом, как изменится стоимость электроэнергии.
Повышение тарифов на коммунальные услуги ежегодно происходит 1 июля — это не нововведение, отметил председатель союза жилищных организаций Москвы, юрист Константин Крохин.
— Обычно 1 января поднимают цены на содержание жилья — в этом году на 31 процент, а также за капитальный ремонт — в этом году на 16 процентов. А вот 1 июля всегда индексируются тарифы на коммунальные услуги, куда также входит электроэнергия. Ожидаемое повышение на услугу должно составить 12,6 процента, и органы власти не имеют права превышать этот показатель, — пояснил специалист.
Однако он подчеркнул, что индекс — лишь предельный ориентир, а в реальности стоимость услуг зависит от частоты использования ресурсов и региона проживания. Но в Москве выставленный счет в квитанции ЖКУ может вырасти на 500 рублей минимум.
— Тарифы на электричество лишь условно вырастут на 12,6 процента, но конечный расчет зависит от количества потребления, которое у всех отличается. Приблизительно с учетом предстоящей инфляции выставленный в квитанции счет за электричество будет выше на 500−750 рублей. Если же квартира по площади превышает 52 квадратных метра, то оплата за квитанцию ЖКУ для собственников подскочит на 2000−2500 рублей. А в целом по году с учетом всех видов инфляции повышение составит 1200−1500 рублей, — сообщил юрист.
Собственники жилья всегда ищут возможность сократить затраты на коммунальные услуги. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, как минимизировать затраты.
Кроме того, «ВМ» обсудила с экспертом, за что управляющие компании могут взимать лишние деньги и можно ли не оплачивать дополнительные услуги.