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В казанских автобусах появился сервис для отзывов через QR-код

В Казани запустили пилотный проект обратной связи для пассажиров автобусов. Об этом сообщили в Телеграм-канале МУП «ПАТП № 2».

Источник: ИА Татар-информ

С 21 мая в салонах 100 городских автобусов появились плакаты с QR-кодами, с помощью которых пассажиры могут быстро и удобно оставить отзыв о поездке.

Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно навести камеру смартфона на QR-код на медиаэкране и перейти по ссылке в интернет-приемную МУП «ПАТП № 2». Здесь можно оценить комфорт поездки, вежливость персонала, оставить благодарность водителю или сообщить о внештатной ситуации.

Сообщения напрямую поступают руководству предприятия. В случае жалоб проводится проверка, а по результатам принимаются меры, чтобы подобные инциденты не повторялись. Обращения рекомендуется сопровождать номером автобуса, временем и направлением маршрута, а также, при необходимости, фото- или видеоматериалами.

По словам представителей транспортного предприятия, сервис поможет улучшить качество обслуживания и наладить более тесную связь с пассажирами. Аналогичная система уже действует в Москве, где в 2024 году горожане направили более 20 тысяч отзывов.