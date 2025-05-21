В казанских автобусах появился сервис для отзывов через QR-код

С 21 мая в салонах 100 городских автобусов появились плакаты с QR-кодами, с помощью которых пассажиры могут быстро и удобно оставить отзыв о поездке.
Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно навести камеру смартфона на QR-код на медиаэкране и перейти по ссылке в интернет-приемную МУП «ПАТП № 2». Здесь можно оценить комфорт поездки, вежливость персонала, оставить благодарность водителю или сообщить о внештатной ситуации.
Сообщения напрямую поступают руководству предприятия. В случае жалоб проводится проверка, а по результатам принимаются меры, чтобы подобные инциденты не повторялись. Обращения рекомендуется сопровождать номером автобуса, временем и направлением маршрута, а также, при необходимости, фото- или видеоматериалами.
По словам представителей транспортного предприятия, сервис поможет улучшить качество обслуживания и наладить более тесную связь с пассажирами. Аналогичная система уже действует в Москве, где в 2024 году горожане направили более 20 тысяч отзывов.