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В Самарской области на центр поддержки участников СВО выделят 6,1 млн рублей

Как сообщила на заседании областного правительства 21 мая врио министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Оксана Щербицкая, в феврале 2025 года в Самарской области начал работу психологический центр «Сердце Воина», предназначенный для оказания психологической поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей.

Как сообщила на заседании областного правительства 21 мая врио министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Оксана Щербицкая, в феврале 2025 года в Самарской области начал работу психологический центр «Сердце Воина», предназначенный для оказания психологической поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей.

Также кабинеты центра расположены на базе многофункциональных центров муниципальных образований и включают 12 кабинетов.

Щербицкая озвучила сумму, которую планируют выделить на работу центра: в 2025 году 6,1 млн рублей на восьмимесячный период с мая, а в 2026 и 2027 годах — по 8 млн рублей ежегодно.

Психологическое консультирование проводится волонтёрами — участниками СВО, имеющими соответствующую подготовку. На данный момент проведено более 100 консультаций.

По итогу обсуждения приняли решение одобрить выделение средств.