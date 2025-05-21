В Самарской области на центр поддержки участников СВО выделят 6,1 млн рублей

Как сообщила на заседании областного правительства 21 мая врио министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Оксана Щербицкая, в феврале 2025 года в Самарской области начал работу психологический центр «Сердце Воина», предназначенный для оказания психологической поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей.
Также кабинеты центра расположены на базе многофункциональных центров муниципальных образований и включают 12 кабинетов.
Щербицкая озвучила сумму, которую планируют выделить на работу центра: в 2025 году 6,1 млн рублей на восьмимесячный период с мая, а в 2026 и 2027 годах — по 8 млн рублей ежегодно.
Психологическое консультирование проводится волонтёрами — участниками СВО, имеющими соответствующую подготовку. На данный момент проведено более 100 консультаций.
По итогу обсуждения приняли решение одобрить выделение средств.