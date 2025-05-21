В Самарской области на центр поддержки участников СВО выделят 6,1 млн рублей

Как сообщила на заседании областного правительства 21 мая врио министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Оксана Щербицкая, в феврале 2025 года в Самарской области начал работу психологический центр «Сердце Воина», предназначенный для оказания психологической поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей.