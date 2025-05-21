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В Ростове временно перекрыли понтонный мост на Зеленый остров

Понтонный мост на Зеленый остров в Ростове закрыли из-за погоды.

Источник: Комсомольская правда

Понтонный мост на Зеленый остров в Ростове-на-Дону временно перекрыли из-за погодных условий. Об этом 21 мая предупреждают городские власти.

— В связи с нагоном воды понтонный мост перекрыли на въезд с 11 часов до момента улучшения метеоусловий. Автотранспорт, который уже находится на острове, сможет беспрепятственно выехать, — говорится в сообщении администрации Ростова-на-Дону.

Напомним, понтонный мост расположен в створе 29-й Линии, он соответствует требованиям «Правил пользования переправами и наплавными мостами в России».

Добавим, также в эти майские дни в Ростовской области зафиксировали обширную циклоническую депрессию.

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