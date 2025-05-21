В Ростове временно перекрыли понтонный мост на Зеленый остров

— В связи с нагоном воды понтонный мост перекрыли на въезд с 11 часов до момента улучшения метеоусловий. Автотранспорт, который уже находится на острове, сможет беспрепятственно выехать, — говорится в сообщении администрации Ростова-на-Дону.