В Узбекистане решили развивать туризм через автомобили и мотоциклы

Согласно предварительной концепции, в стране планируется создать кемпинги и туристические базы на природных и горных локациях, куда путешественники смогут приезжать на автомобилях или мотоциклах. Эти объекты будут реализовываться на базе индивидуальных проектов, адаптированных под ландшафт и климатические особенности конкретных регионов.
Для того чтобы сделать авто- и мототуризм массовым, предполагается запустить локальное производство автофургонов и прицепов. В этом процессе могут участвовать как узбекские предприятия, так и зарубежные инвесторы и производители, что создаст новые рабочие места и подтолкнёт развитие смежных отраслей.
Кроме того, стратегия предусматривает установку компактных «умных» автозаправочных станций на магистральных трассах. Такие АЗС не требуют больших ёмкостей для хранения топлива и могут обслуживать автотуристов в удалённых точках без масштабного строительства. Это создаст благоприятную среду для развития малого бизнеса в регионах и расширит сеть автотуристской инфраструктуры.
По словам авторов стратегии, зарубежный опыт — в частности, США, Германия и Франция — доказывает эффективность подобной модели. В этих странах авто- и мототуризм стал мощным драйвером внутреннего туризма и приносит многомиллиардные доходы. Узбекистан, обладающий уникальными природными и историко-культурными маршрутами, также может воспользоваться этим потенциалом.
Новая стратегия предполагает не просто развитие туристической отрасли, а переход к более гибкой и самостоятельной модели путешествий, где турист не привязан к турфирме или отелю, а свободно исследует страну на своём транспорте, открывая новые маршруты и создавая спрос на новые форматы услуг.