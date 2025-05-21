В Узбекистане решили развивать туризм через автомобили и мотоциклы

Для того чтобы сделать авто- и мототуризм массовым, предполагается запустить локальное производство автофургонов и прицепов. В этом процессе могут участвовать как узбекские предприятия, так и зарубежные инвесторы и производители, что создаст новые рабочие места и подтолкнёт развитие смежных отраслей.