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В Узбекистане решили развивать туризм через автомобили и мотоциклы

Vaib.uz (Узбекистан. 21 мая). Агентство стратегических реформ Узбекистана совместно с международной консалтинговой компанией Reformatics разрабатывает Стратегию развития туризма страны до 2040 года. Одним из новых акцентов в этом долгосрочном документе может стать развитие авто- и мототуризма — направления, которое активно развивается во многих странах и приносит миллиарды долларов.

Источник: Vaib.Uz

Согласно предварительной концепции, в стране планируется создать кемпинги и туристические базы на природных и горных локациях, куда путешественники смогут приезжать на автомобилях или мотоциклах. Эти объекты будут реализовываться на базе индивидуальных проектов, адаптированных под ландшафт и климатические особенности конкретных регионов.

Для того чтобы сделать авто- и мототуризм массовым, предполагается запустить локальное производство автофургонов и прицепов. В этом процессе могут участвовать как узбекские предприятия, так и зарубежные инвесторы и производители, что создаст новые рабочие места и подтолкнёт развитие смежных отраслей.

Кроме того, стратегия предусматривает установку компактных «умных» автозаправочных станций на магистральных трассах. Такие АЗС не требуют больших ёмкостей для хранения топлива и могут обслуживать автотуристов в удалённых точках без масштабного строительства. Это создаст благоприятную среду для развития малого бизнеса в регионах и расширит сеть автотуристской инфраструктуры.

По словам авторов стратегии, зарубежный опыт — в частности, США, Германия и Франция — доказывает эффективность подобной модели. В этих странах авто- и мототуризм стал мощным драйвером внутреннего туризма и приносит многомиллиардные доходы. Узбекистан, обладающий уникальными природными и историко-культурными маршрутами, также может воспользоваться этим потенциалом.

Новая стратегия предполагает не просто развитие туристической отрасли, а переход к более гибкой и самостоятельной модели путешествий, где турист не привязан к турфирме или отелю, а свободно исследует страну на своём транспорте, открывая новые маршруты и создавая спрос на новые форматы услуг.