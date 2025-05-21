Были бы деньги на отдых: Запущены новые авиарейсы из Кишинева в Афины и в Салоники

Авиакомпания SkyUp Airlines с 19 мая запустила авиарейс по маршруту Кишинёв-Афины. Полёты будут выполняться 2 раза в неделю: по понедельникам и пятницам, в дополнение к 3-м рейсам в неделю, которые в настоящее время осуществляет авиакомпания Aegean Airlines по воскресеньям, вторникам и четвергам.
С апреля авиакомпания SkyUp Airlines уже выполняет рейсы по маршруту Кишинёв-Крит/Ираклион по понедельникам, средам и субботам, а также Кишинёв-Кипр/Ларнака по вторникам, четвергам и воскресеньям.
С 20 мая компания запускает прямой еженедельный рейс по маршруту Кишинёв-Салоники по вторникам. А с 26 октября авиакомпания Wizz Air дополнит расписание прямых рейсов из Кишинёва в Афины ещё 3-мя рейсами — по вторникам, четвергам и субботам, пишет InfoMarket.
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