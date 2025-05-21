Были бы деньги на отдых: Запущены новые авиарейсы из Кишинева в Афины и в Салоники

Авиакомпания SkyUp Airlines с 19 мая запустила авиарейс по маршруту Кишинёв-Афины. Полёты будут выполняться 2 раза в неделю: по понедельникам и пятницам, в дополнение к 3-м рейсам в неделю, которые в настоящее время осуществляет авиакомпания Aegean Airlines по воскресеньям, вторникам и четвергам.