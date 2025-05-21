Визовый центр Италии в Минске остановил прием заявлений на верификацию

Визовый центр Италии в Минске приостановил верификацию заявок.
Со среды, 21 мая 2025 года, итальянский визовый центр временно остановил прием заявлений на верификацию личности. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном ресурсе TLScontact. Добавим, что процедура верификации личности является обязательной при подаче пакета документов для получения визы. Сообщается, что решение это временное, связано с большим объемом обработки поступающих запросов. Возобновление приема заявлений, как ожидается, произойдет уже в конце июля 2025 года.
Тех заявителей, которые подавали документы до 20 мая, в визовом центре просят на некоторое время воздержаться от повторных обращений, им рекомендовано ожидать вызова на верификацию.
Добавим, что сама эта процедура проводится посредством запланированного видеозвонка. В случае, если заявитель не выйдет на связь в назначенное время, то его заявка аннулируется.
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