Визовый центр Италии в Минске остановил прием заявлений на верификацию

Со среды, 21 мая 2025 года, итальянский визовый центр временно остановил прием заявлений на верификацию личности. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном ресурсе TLScontact. Добавим, что процедура верификации личности является обязательной при подаче пакета документов для получения визы. Сообщается, что решение это временное, связано с большим объемом обработки поступающих запросов. Возобновление приема заявлений, как ожидается, произойдет уже в конце июля 2025 года.