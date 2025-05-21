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Тренер UFC Т. Кияшко: А. Дзюба неплохо боксирует, есть навыки борьбы

Отечественный специалист объяснил, насколько 36-летний футболист тольяттинского «Акрона» готов к боям ММА.

Отечественный специалист объяснил, насколько 36-летний футболист тольяттинского «Акрона» готов к боям ММА.

Недавно нападающий «красно-черных» сказал, что хотел бы попробовать себя в смешанных единоборствах. Добавил: ему нужно всего 3−4 месяца тренировок, чтобы «размотать любого такого же любителя или соперника получше».

Наставник бойца UFC Александра Волкова Тарас Кияшко подчеркнул: 24-й номер волжан понимает, что такое спортивная специализация, осознает значимость подготовки к поединкам.

«Если соперником будет кто-то из мира футбола, игровых дисциплин, из атлетов, то при хорошей подготовке у Артема большие шансы. Не рассматриваем профессиональных бойцов ММА, пусть все остынут. Дзюба неплохо боксирует, у него неплохие навыки борьбы», — уточнил наставник в разговоре с «РБ Спорт».

До этого нападающий тольяттинского клуба стал первым в 29-м туре РПЛ по количеству удачных технико-тактических действий в штрафной соперника.

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