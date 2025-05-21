Тренер UFC Т. Кияшко: А. Дзюба неплохо боксирует, есть навыки борьбы

«Если соперником будет кто-то из мира футбола, игровых дисциплин, из атлетов, то при хорошей подготовке у Артема большие шансы. Не рассматриваем профессиональных бойцов ММА, пусть все остынут. Дзюба неплохо боксирует, у него неплохие навыки борьбы», — уточнил наставник в разговоре с «РБ Спорт».