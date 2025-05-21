Последний звонок: как в школах Симферополя обеспечат безопасность

День окончания учебного года и проведения торжественных мероприятий в школах был установлен приказом Министерства просвещения России 24 мая и пройдет с соблюдения всех мер безопасности, сказала Сухина.
По ее словам, в большинстве школ мероприятия состоятся внутри — в актовых и спортивных залах, а на свежем воздухе проведут торжества только те учреждения, которые имеют внутренний двор.
Вне зависимости от этого во всех учебных заведениях еще накануне начнут работу правоохранители, отметила Сухина.
«Полиция города будет осуществлять дежурство на территории школ. Они зайдут туда с ночи, обследуют учреждения и будут дежурить до окончания проведения праздника “Последний звонок”, — рассказала замглавы администрации столицы.
Также сотрудники ГАИ в день последнего звонка выйдут на ближайшие со школами улицы для усиления контроля за соблюдением правил дорожного движения, в том числе перемещением детей, добавила Сухина.
Несмотря на серьезную подготовку для обеспечения безопасности, лишать права прийти на праздник к выпускникам не только родителей, но и других гостей не будут, заверила она.
«В этот день приглашаем в школы 11, 9 классы и 4-е, то есть тех, кто являются выпускниками одной из ступеней. И гости приглашены. Мы не нарушаем ничьих прав — поздравить есть возможность и у родителей, и у бабушек и дедушек, у гостей», — сказала Сухина.
Торжественные линейки в некоторых школах, где выпускников очень много, будут распределены во времени в первой половине дня: сначала будет последний звонок для 9 классов и отдельно для 11-х, отметила Сухина.
«Но все в нормах закона будет проведено. Праздник организован, графики составлены, и на сайте учреждений есть время проведения данных звонков», — уточнила глава профильного управления.
Сухина отметила, что сегодня, 21 мая, уже стартовали экзамены для 9-х классов (ОГЭ), и выпускники 11-х классов также сдадут первый экзамен в рамках ГИА еще до праздника последнего звонка — 23 мая.
«Пункты проведения экзаменов уже открываются для них, процесс запущен», — заключила Сухина.