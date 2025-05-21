Последний звонок: как в школах Симферополя обеспечат безопасность

«В этот день приглашаем в школы 11, 9 классы и 4-е, то есть тех, кто являются выпускниками одной из ступеней. И гости приглашены. Мы не нарушаем ничьих прав — поздравить есть возможность и у родителей, и у бабушек и дедушек, у гостей», — сказала Сухина.