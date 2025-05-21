Совфед одобрил эксперимент по регистрации мигрантов через приложение

В круг лиц, подлежащих учёту, будут входить трудовые мигранты, прибывшие в РФ в безвизовом порядке и имеющие право на работу как основании патента, так и без разрешения на работу или патента. Также учёту будут подлежать мигранты, прибывшие в РФ не с целью осуществления трудовой деятельности, но изменившие цель визита в РФ, а также мигранты, пребывающие на территории пилотных субъектов более 90 дней при условии прибытия ими в РФ не в трудовых целях. Для отдельных категорий иностранных граждан, таких как главы дипломатических представительств и консульских учреждений, а также члены их семей, граждане Белоруссии, владельцы дипломатических и служебных паспортов и другие, установлены исключения.