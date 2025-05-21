Самое дорогое молоко в Башкирии продается в Уфе

В Башкирии растет стоимость молока. Это следует из отчета республиканских статистиков.
Так, по информации Башстата, в апреле среднерыночная цена за литр молока достигла 88,3 рубля, что на девять копеек превышает мартовские показатели. Наибольшая стоимость зафиксирована в столице региона — уфимцы платят в среднем 91,5 рубля за литр (+15 копеек).
В Нефтекамске литр молока подорожал на 18 копеек до 79,82 рубля. Сибай продемонстрировал наиболее значительный скачок цен: молоко взлетело сразу на 1,23 рубля, с 83,84 до 85,07 рублей.
Единственным исключением стал Стерлитамак, где продукт подешевел на 74 копейки, опустившись до 83,26 рубля за литр.
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