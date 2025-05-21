В ЛДПР предложили повысить стоимость патента для трудовых мигрантов

«Столица — гостеприимный город, но почему москвичи своими налогами должны оплачивать пользование иностранными работниками социальной и городской инфраструктурой? Сейчас мигранты и их семьи, дети, за исключением приобретения полиса ОМС, пользуются экстренной медицинской помощью, садами, школами наравне с нашими гражданами. Справедливо? Нет. В Москве в 2024 году трудилось более 563 тысяч мигрантов. Повысим стоимость патента до уровня хотя бы 15000 рублей, получим несколько миллиардов дополнительно в бюджет. Эти деньги можно потратить, к примеру, на обновление детских площадок», — сказала Воропаева.