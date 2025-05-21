В ЛДПР предложили повысить стоимость патента для трудовых мигрантов

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Необходимо повысить стоимость патента для иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в Москве, до 15 тысяч рублей, соответствующее обращение будет направлено в профильные органы для получения позиции, сообщила РИА Новости депутат Мосгордумы Мария Воропаева (ЛДПР).
«Столица — гостеприимный город, но почему москвичи своими налогами должны оплачивать пользование иностранными работниками социальной и городской инфраструктурой? Сейчас мигранты и их семьи, дети, за исключением приобретения полиса ОМС, пользуются экстренной медицинской помощью, садами, школами наравне с нашими гражданами. Справедливо? Нет. В Москве в 2024 году трудилось более 563 тысяч мигрантов. Повысим стоимость патента до уровня хотя бы 15000 рублей, получим несколько миллиардов дополнительно в бюджет. Эти деньги можно потратить, к примеру, на обновление детских площадок», — сказала Воропаева.
Она добавила, что стоимость патента для мигранта в Москве составляет 8900 рублей. По ее словам, в Краснодарском крае патент для мигранта стоит 17120 рублей, в Челябинской области — 15000 рублей, в Тверской — 14973 рублей. Она уточнила, что в Москве возможностей зарабатывать в разы больше, чем в указанных регионах.
«Направим сегодня обращения в профильные органы для получения их позиции. Надеюсь, это здравое и справедливое предложение будет поддержано», — заключила она.