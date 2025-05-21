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Между Иркутском и Камчаткой возобновятся прямые рейсы с 21 мая

Самолеты будут летать один день в неделю.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

С 21 мая одна из авиакомпаний восстанавливает прямое авиасообщение между Иркутском и Петропавловском-Камчатским. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе воздушной авиагавани. Еженедельные рейсы будут выполняться по средам на комфортабельных самолетах Boeing 737−800.

— Вылет из Иркутска по вторникам в 23:50, прибытие на полуостров в 8:35 в среду, обратный вылет из аэропорта Елизово — в 9:50, прибытие в Иркутск в 11:05, время местное, — пояснили в пресс-службе аэропорта.

Время в пути в сторону Иркутска составит 5 часов и 15 минут, а на Камчатку можно долететь быстрее — 4 часа 45 минут. А билет выйдет в 26 650 тысяч рублей.