Между Иркутском и Камчаткой возобновятся прямые рейсы с 21 мая

— Вылет из Иркутска по вторникам в 23:50, прибытие на полуостров в 8:35 в среду, обратный вылет из аэропорта Елизово — в 9:50, прибытие в Иркутск в 11:05, время местное, — пояснили в пресс-службе аэропорта.