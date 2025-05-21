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В Омске приземлился необычный самолет с ливреей в честь Эрмитажа

Борт прилетел из Красноярска.

Источник: телеграм-канал Омского аэропорта

Омский аэропорт поделился новостью о приземлении необычного борта — лайнера «Суперджет 100» авиакомпании «Россия» с ливреей, посвященной Государственному Эрмитажу.

На фюзеляже самолета размещен логотип одной из главных сокровищниц культуры страны и один из ее символов — золотой олень, изображение памятника декоративно-прикладного искусства скифов. ".

Как рассказали в Омском аэропорте, необычную «одежду» лайнер получил в 2023 году, в честь 259-летнего юбилея Эрмитажа. Однако до Омска брендированный борт долетел впервые. Суперджет 100" прилетел из Красноярска и скоро улетит обратно.