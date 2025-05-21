В Омске приземлился необычный самолет с ливреей в честь Эрмитажа

Как рассказали в Омском аэропорте, необычную «одежду» лайнер получил в 2023 году, в честь 259-летнего юбилея Эрмитажа. Однако до Омска брендированный борт долетел впервые. Суперджет 100" прилетел из Красноярска и скоро улетит обратно.