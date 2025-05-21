Белорусы смогут добраться на автобусе из Минска в Сочи с 26 июня за 362 рубля

Прямой автобусный маршрут свяжет Минск и курортный российский город Сочи уже в четверг, 26 июня 2025 года. В обратном направлении автобус отправится с 28 июня. О реализации перевозок по указанному маршруту сообщили в телеграм-канале «Атлас Журнал». Рейсы будут отправляться каждые 4 дня.
Дорога из Минска в Сочи займет 34 часа. Для сравнения, если ехать поездом «Адлер — Минск», то в пути придется провести 47 часов 52 минуты. Что касается стоимости билета, то квиток из Минска в Сочи обойдется в 362 рубля.
К слову, этот автобусный маршрут предполагает заезд не только в Сочи, но и в прочие популярные курортные места, выйти можно будет в Джубге, Лермонтово, Новомихайловском, Ольгинке, Туапсе, Лазаревском. Автобус заезжает и в Адлер, и к погранпереходу «Псоу» на российско-абхазской границе. К слову, билеты до Адлера даже дешевле — 304 белорусских рубля в одну сторону.
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