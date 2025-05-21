Белорусы смогут добраться на автобусе из Минска в Сочи с 26 июня за 362 рубля

К слову, этот автобусный маршрут предполагает заезд не только в Сочи, но и в прочие популярные курортные места, выйти можно будет в Джубге, Лермонтово, Новомихайловском, Ольгинке, Туапсе, Лазаревском. Автобус заезжает и в Адлер, и к погранпереходу «Псоу» на российско-абхазской границе. К слову, билеты до Адлера даже дешевле — 304 белорусских рубля в одну сторону.