Стало известно, кто выбран новым ректором Байкальского госуниверситета

В Байкальском государственном университете выбрали ректора. Кандидатов, прошедших аттестацию в Министерстве науки и высшего образования РФ и подтвердивших свои знания, было трое. Но сотрудники вуза и студенты большинством голосов поддержали доктора юридических наук, профессора Олега Грибунова. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе университета, с сентября прошлого года он временно исполнял обязанности ректора.