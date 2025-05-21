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Стало известно, кто выбран новым ректором Байкальского госуниверситета

Олег Грибунов стал ректором Байкальского госуниверситета.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Байкальском государственном университете выбрали ректора. Кандидатов, прошедших аттестацию в Министерстве науки и высшего образования РФ и подтвердивших свои знания, было трое. Но сотрудники вуза и студенты большинством голосов поддержали доктора юридических наук, профессора Олега Грибунова. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе университета, с сентября прошлого года он временно исполнял обязанности ректора.

— Я рад работать с вами на различных направлениях деятельности, потенциал у нашего вуза огромный. Двигаемся вместе только вперед, развиваемся, создаем, дерзаем на благо нашего вуза и нашей страны, — сказал Олег Грибунов.