Диетолог Соломатина рассказала о чудодейственных свойствах чая каркаде

По ее словам, чай каркаде, или суданская роза, пришел к нам из Египта, где был популярен еще во времена фараонов. Этот напиток прежде всего богат витамином С, который защищает от разрушения флавоноиды и антоцианы. Также в нем содержится большое количество антиоксидантов, как в чернике и голубике, которые благоприятно воздействуют на сосуды.