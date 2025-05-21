В Иркутской области ветеран СВО нашел новое призвание в охране лесов

Бывший военный моряк Северного флота и участник специальной военной операции Сергей Иванов начал новый этап жизни, устроившись пожарным на Иркутскую базу авиационной и наземной охраны лесов. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области. Военнослужащий из Шелехова, получивший ранение во время боевых действий, смог найти достойную работу благодаря комплексной поддержке местного филиала Кадрового центра.
— Участники спецоперации имеют приоритетное право на получение помощи службы занятости Иркутской области. Наша задача — обеспечить все возможности для профессиональной самореализации бойцов, если после возвращения они пожелали сменить работу или сферу деятельности. Это важнейшие трудовые ресурсы для региона. Многие из наших ветеранов квалифицированные рабочие кадры, — отметил министр труда и занятости Иркутской области Кирилл Клоков.
После длительной реабилитации Сергей обратился за помощью в трудоустройстве. Специалисты центра разработали для него индивидуальную программу, учитывающую боевой опыт и состояние здоровья. Подобная поддержка участников СВО является приоритетной для области. Уже более 150 ветеранов нашли работу через центр, а 31 человек открыл собственное дело.