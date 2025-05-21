В Иркутской области ветеран СВО нашел новое призвание в охране лесов

— Участники спецоперации имеют приоритетное право на получение помощи службы занятости Иркутской области. Наша задача — обеспечить все возможности для профессиональной самореализации бойцов, если после возвращения они пожелали сменить работу или сферу деятельности. Это важнейшие трудовые ресурсы для региона. Многие из наших ветеранов квалифицированные рабочие кадры, — отметил министр труда и занятости Иркутской области Кирилл Клоков.