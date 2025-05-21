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В Уфе у 74-летней пациентки удалили гигантскую опухоль

Новообразование оказалось злокачественным.

Источник: Freepik

В городской больнице № 13 Уфы удалили гигантскую опухоль брюшной полости у 74-летней пациентки, сообщается на странице учреждения во «ВКонтакте».

Женщина долго мучилась от болей в животе, тошноты, кишечной непроходимости и общей слабости. В ходе КТ было выявлено новообразование размером 16,9×15,3x18,6 см, сдавливавшие кишечник. Гистологический анализ показал, что опухоль злокачественная — это плеоморфная саркома.

«Операция была крайне сложной: опухоль занимала почти всю брюшную полость, не имела четких границ и плотно прилегала к аорте и позвоночнику. Команда врачей использовала электрохирургические и механические методы, чтобы полностью удалить образование», — добавили в публикации.

После хирургического вмешательства состояние пациентки стабилизировалось. Сейчас она продолжает лечение и реабилитацию.