В Уфе у 74-летней пациентки удалили гигантскую опухоль

«Операция была крайне сложной: опухоль занимала почти всю брюшную полость, не имела четких границ и плотно прилегала к аорте и позвоночнику. Команда врачей использовала электрохирургические и механические методы, чтобы полностью удалить образование», — добавили в публикации.