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Брянский губернатор опроверг фейк о перекрытии дорог из-за поиска ДРГ

Богомаз опроверг фейк о перекрытии дорог в Брянской области из-за поиска ДРГ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил в Telegram-канале, что дороги в Выгоничском районе перекрыты не из-за поиска диверсантов, как об этом писали в телеграм-каналах, а по причине проведения правоохранителями и спецслужбами профилактических мероприятий, вброс фейков же шел со стороны Украины.

В среду в ряде Telegram-каналов распространилась информация якобы о поиске ДРГ в Брянской области, в связи с чем были перекрыты некоторые дороги в Выгоничском районе.

«В сети интернет распространяется множество недостоверной информации по факту перекрытия дорог в Выгоничском районе Брянской области. Установлено, что вбросы фейков осуществляются в том числе украинской стороной. Сообщаю, что в настоящее время в Выгоничском районе действительно перекрыто несколько дорог в связи с проведением правоохранительными органами и специальными службами профилактических мероприятий по отработке оперативной информации», — написал Богомаз.

Глава региона уточнил, что сведений о каких-либо конкретных правонарушителях, их численности, последствиях, пострадавших и наличии реальных угроз не имеется.