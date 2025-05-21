15 проектов из Самарской области выиграли гранты Президентского фонда культурных инициатив

15 проектов из Самарской области стали победителями 14-й волны грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Общая сумма поддержки составила более 40 млн рублей.
Фонд распределил 3,8 млрд рублей между 810 проектами из 86 регионов. Победители планируют привлечь ещё 4,6 млрд в виде софинансирования — это рекорд за всю историю конкурса.
Из Самарской области было подано 202 заявки. Среди победителей — фильм о блокаде Ленинграда и театральный фестиваль «Волшебный занавес» в Кинеле.
Большинство победивших проектов поступили от некоммерческих организаций (54%). Наиболее популярные направления — «Культурный код», «Единство с судьбой России» и «Место силы».
Открыт приём заявок на новый конкурс фонда на 2026 год. Подать проект можно до 10 июля. Подробности — на сайте фондкультурныхинициатив.рф.
Ранее мы писали, в Самарской области предприниматели из креативных индустрий смогут получить до 500 тыс. рублей на развитие проектов.
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