Татарстанские аграрии и дачники надеются на богатый урожай после майских дождей

Хазиев заявил, что осадки стали настоящим «подарком для полей». Несмотря на то что около 10% посевов, возможно, придется сеять с опозданием, уже засеянные культуры благодаря дождям начали активно развиваться. Хазиев отметил, что специалисты института еще зимой опасались засушливого лета, однако неблагоприятные прогнозы не подтвердились, и теперь у аграриев есть обоснованные надежды на успешный сельхозсезон.