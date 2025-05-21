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Татарстанские аграрии и дачники надеются на богатый урожай после майских дождей

Недавние осадки в Татарстане стали благоприятным фактором для сельского хозяйства. Руководитель Татарского НИИ сельского хозяйства Айтуган Хазиев сообщил, что прошедшие в регионе дожди могут обеспечить очень хороший урожай. Его слова приводит ТНВ.

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Источник: ИА Татар-информ

Хазиев заявил, что осадки стали настоящим «подарком для полей». Несмотря на то что около 10% посевов, возможно, придется сеять с опозданием, уже засеянные культуры благодаря дождям начали активно развиваться. Хазиев отметил, что специалисты института еще зимой опасались засушливого лета, однако неблагоприятные прогнозы не подтвердились, и теперь у аграриев есть обоснованные надежды на успешный сельхозсезон.

Поддержали этот оптимизм и садоводы. По словам дачников, прошедшие дожди не повлияли на сроки посадки и стали хорошей альтернативой поливу. Житель Татарстана Ринат Нуриев рассказал, что посадил все запланированные культуры, включая томаты, перец и редис. Он добавил, что предпочитает дождливую весну засушливой погоде, так как влага — залог урожая.