Татарстанские аграрии и дачники надеются на богатый урожай после майских дождей

Хазиев заявил, что осадки стали настоящим «подарком для полей». Несмотря на то что около 10% посевов, возможно, придется сеять с опозданием, уже засеянные культуры благодаря дождям начали активно развиваться. Хазиев отметил, что специалисты института еще зимой опасались засушливого лета, однако неблагоприятные прогнозы не подтвердились, и теперь у аграриев есть обоснованные надежды на успешный сельхозсезон.
Поддержали этот оптимизм и садоводы. По словам дачников, прошедшие дожди не повлияли на сроки посадки и стали хорошей альтернативой поливу. Житель Татарстана Ринат Нуриев рассказал, что посадил все запланированные культуры, включая томаты, перец и редис. Он добавил, что предпочитает дождливую весну засушливой погоде, так как влага — залог урожая.