Что нужно знать о жизни в Норвегии в 2025 году

~— Мои дети учатся в государственной школе — образование здесь бесплатное~. Мне очень нравится, как в Норвегии устроена система адаптации. В местных школах есть так называемые welcome-классы для детей, которые не говорят по-норвежски. Там с ними целый год (а если нужно, то и дольше) интенсивно занимаются языком и параллельно стараются давать материал, приближенный к школьной программе. Когда видят, что ученик уже понимает по-норвежски, проводят пробную неделю в его будущей школе. Ребенок ходит туда, привыкает к коллективу и учителям, после чего ему дают выбор: продолжить учебу в welcome-классе или перейти в новую школу. Здесь вообще к детям очень внимательно относятся. Часто спрашивают: как вам удобнее учиться — через чтение и вопросы или, может, в формате викторины? Что вам больше нравится? Как комфортнее воспринимать материал? Родительские собрания проходят индивидуально — один на один с учителем. Оценки тоже вслух не говорят: хочет ребенок поделиться с другими — пожалуйста, нет — значит, никто и не узнает.