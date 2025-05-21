Что нужно знать о жизни в Норвегии в 2025 году

Россиянка Валентина С. родилась и выросла в Подмосковье, окончила МГУ и много лет преподавала. В 2024 году она вместе с мужем и детьми переехала в Норвегию. В рамках цикла материалов «Газеты.Ru» о проживающих за границей россиянах Валентина рассказала о насыщенной жизни в пригороде Осло, ценах на недвижимость и еду, дружелюбных, но закрытых норвежцах, а также объяснила, почему совсем не скучает по России.
Жизнь в России.
— Я родилась и выросла в ближайшем Подмосковье, отучилась на физфаке МГУ имени Ломоносова, защитила диссертацию и работала преподавателем в своей альма-матер. Потом вышла замуж, а поскольку мы с супругом всегда мечтали о большой семье, достаточно долго переходила из декрета в декрет. Переезжали мы дважды: сначала год прожили в Германии, а затем мне предложили хорошую работу по специальности в Норвегии, семья проголосовала «за», и мы перебрались в пригород Осло.
Легализация в Норвегии.
— Моя компания оформила мне рабочую визу, а муж и дети легализовались в стране по воссоединению семьи. Здесь есть одна особенность, которая нам очень понравилась: ~в Норвегии по рабочей визе можно привезти с собой ребенка не только до 18 лет, как в той же Германии, но и до 21 года.~ Главное условие — чтобы он не был в браке, не работал и находился на вашем обеспечении.
Норвежский язык.
~— В Норвегии практически все население свободно говорит на английском языке.~ Более того, английский здесь глубоко встроен в культуру: многие фильмы и сериалы не дублируются, и люди спокойно смотрят их в оригинале. В школах английский преподают очень хорошо — заметно лучше, чем в Германии. На мой взгляд, уровень просто шикарный.
Когда мы переехали, все наши дети уже знали английский, кроме самого младшего. Ему было три года, и он пошел в детский сад, не зная ни английского, ни норвежского. Сейчас, спустя год в школе, все дети свободно говорят на английском и отлично понимают норвежский. Мы с мужем тоже начали учить норвежский, хотя оба работаем на английском. Мне кажется, норвежский несложный. В отличие от того же немецкого здесь попроще грамматика — нет падежей, есть только роды, которые надо запомнить. Но если у тебя уже есть английский и хотя бы немного немецкого, норвежский на эту базу ложится очень легко и логично.
Детские сады в Норвегии.
— Я в полном восторге от местных детских садов. А мне есть с чем сравнивать — мои дети ходили и в российские садики, и в немецкие. Так вот, норвежские, на мой взгляд, самые лучшие. Во-первых, детям здесь дают много свободы. Во-вторых, с ними общаются очень мягко, с уважением. ~Если, например, кто-то не хочет идти гулять, воспитатель не настаивает, а просто остается с ребенком внутри, играет с ним и постепенно выманивает на улицу.~ Вообще, воспитатели делают все то, что нравится детям, — играют, бегают, устраивают развивающие и спортивные активности.
В первый раз ребенок идет в сад вместе с одним из родителей. С нашим младшим сыном пошел муж. И вот он потом рассказывает: «В этот день группа пошла в поход по горной местности. Я иду с ними и думаю: интересно, как воспитатели будут тащить детей наверх по этим камням?» В итоге он был очень удивлен, что никто никого не тащил, дети сами с удовольствием лезли вверх, кто на четвереньках, кто как мог. Воспитатели, конечно, все контролировали, но при этом атмосфера была абсолютно расслабленная, все были довольны.
Стоит детский сад около 2000 норвежских крон в месяц. Питание оплачивается отдельно — это еще порядка 500 крон, в зависимости от сада. В группе — 24 ребенка, которых делят еще на три подгруппы: 3−4 года, 4−5 и 5−6 лет. С детьми занимаются четыре воспитателя, которые работают посменно. Все организовано очень грамотно и спокойно.
Школы в Норвегии.
~— Мои дети учатся в государственной школе — образование здесь бесплатное~. Мне очень нравится, как в Норвегии устроена система адаптации. В местных школах есть так называемые welcome-классы для детей, которые не говорят по-норвежски. Там с ними целый год (а если нужно, то и дольше) интенсивно занимаются языком и параллельно стараются давать материал, приближенный к школьной программе. Когда видят, что ученик уже понимает по-норвежски, проводят пробную неделю в его будущей школе. Ребенок ходит туда, привыкает к коллективу и учителям, после чего ему дают выбор: продолжить учебу в welcome-классе или перейти в новую школу. Здесь вообще к детям очень внимательно относятся. Часто спрашивают: как вам удобнее учиться — через чтение и вопросы или, может, в формате викторины? Что вам больше нравится? Как комфортнее воспринимать материал? Родительские собрания проходят индивидуально — один на один с учителем. Оценки тоже вслух не говорят: хочет ребенок поделиться с другими — пожалуйста, нет — значит, никто и не узнает.
~Начальная школа в Норвегии длится с первого по седьмой класс, и там вообще не ставят никаких оценок и не задают домашних заданий.~ Внимание уделяют в первую очередь физическому и психоэмоциональному развитию ребенка. Математика, конечно, на базовом уровне, зато английский преподают хорошо. Очень много активностей проходит на свежем воздухе. У моих детей есть, например, так называемый «походный день», когда они приходят в школу, учатся один урок, а потом идут в лес — зимой катаются на лыжах, весной на велосипедах, или же просто гуляют — жгут костры и жарят сосиски.
После начальной школы идут три года средней, потом старшая школа. Там уже можно выбирать направление. Одни дети идут по академическому треку, чтобы потом поступить в университет, другие выбирают профессиональную старшую школу (аналог нашего техникума), где после года теории и двух лет практики уже получают какую-то профессию и начинают работать. Недавно дочь пришла из школы и поделилась с нами, что им на уроке сказали такую вещь: «Не важно, сколько лет вы будете учиться, поступите вы в университет или нет. В Норвегии все живут счастливо и достойно зарабатывают».
Уровень жизни в Норвегии.
— На одну зарплату в Норвегии не прожить, поэтому принято, что в семье работают оба родителя. Декретный отпуск здесь дают на десять месяцев матери, потом еще на два месяца отцу, после чего малыша отдают в детский сад. А еще тут такая налоговая система, что вдвоем зарабатывать выгоднее. Условно, если один член семьи получает 1,2 миллиона крон в год, а второй — ничего, то после вычета налогов останется меньше денег, чем в случае, если муж и жена зарабатывают по 600 тысяч крон.
~Для комфортной жизни в стране — не сильно шиковать, но при этом не сильно себя ограничивать — семье с детьми нужно иметь доход около 50−60 тысяч крон в месяц.~ Это с учетом аренды жилья, которое здесь достаточно дорогое: за небольшую квартиру в пригороде Осло просят 17 тысяч крон в месяц. Хотя у меня есть знакомые — мама с дочкой, — они укладываются в 35 тысяч крон, и, вроде бы, им на все хватает.
Стоимость продуктов в Норвегии.
— Продукты в Норвегии дорогие. Когда мы только переехали сюда из Германии — были в шоке от местных цен. ~Вы будете смеяться, но знаменитый норвежский лосось в Германии стоит дешевле, чем в Норвегии~: там мы покупали его по €15 за килограмм, здесь дешевле €20 не найти. Поэтому покупаем замороженный и неразделанный, который стоит 140 крон за килограмм. И, честно, по качеству такой лосось даже лучше, потому что сразу после вылова его замораживают.
При этом норвежцы дико гордятся тем, что у них все свое, никакого импорта. Выбор маленький, зато все продукты местного производства. Например, обычное несоленое сливочное масло здесь только одного сорта и стоит около 140 крон за килограмм. То же самое с сыром — только норвежский и тоже дорогущий. Но у меня такое впечатление, что ценообразование здесь не зависит от себестоимости — супермаркеты продают продукты ровно за ту цену, которую люди готовы платить. ~Хотя многие норвежцы ездят закупаться продуктами в соседнюю Швецию, потому что там дешевле.~ Для сравнения: килограмм сахара в Норвегии стоит 32 кроны за килограмм, а в Швеции можно найти по скидке за 12 крон. Говорят, что раньше разница в цене была еще больше — и сейчас закупать в Швеции уже не так выгодно. Но мы все равно периодически ездим.
Медицина в Норвегии.
— Здесь государственная медицина, и в целом все устроено довольно неплохо. ~У каждого есть свой семейный врач — первым делом обращаешься к нему, а дальше он назначает анализы или консультации профильных специалистов.~ Для детей все бесплатно. А у взрослых действует система, похожая на франшизу: пока ты не потратишь определенную сумму в год — кажется, около трех тысяч крон, — оплачиваешь все визиты и процедуры сам. Но как только эта сумма набрана, дальше все будет бесплатно.
А вот записаться к профильному врачу уже не так просто. С момента, как ты приходишь к семейному доктору и он направляет тебя дальше, может пройти четыре месяца. Да, после российской медицины, где ты привык, что можно прийти и пройти всех врачей день в день, это немного раздражает. В целом, если нужно срочно, можно пойти к врачу за деньги, хоть на следующий день. Просто это будет дорого. Но все равно — приятно, что такая возможность есть. В той же Германии, например, с платной медициной все сложно, анализы за деньги не сдашь. А здесь — пожалуйста.
Менталитет норвежцев.
— Норвежцы очень дружелюбная нация. С ними приятно общаться: они смотрят не на твое происхождение, а на то, какой-то человек, что ты из себя представляешь. То есть никакого «вот, ты русский, из России, нет, мы с тобой не будем общаться». По крайней мере, я такого ни разу не встречала. ~Если ты ведешь себя адекватно и дружелюбно, в ответ будет то же самое.~
Но при этом норвежцы — ребята достаточно скрытные. В том плане, что никакая норвежская семья нас к себе в гости не приглашала еще ни разу. Ну, может быть, потому что у нас очень много детей и они понимают, что наш приход грозит им разносом квартиры. Хотя мне говорили именно о том, что у норвежцев достаточно закрытый внутренний семейный мир. Шведы в этом плане более открытые, особенно те, которые живут в деревнях — там все тесно общаются друг с другом.
Тем не менее недостатка в общении я тут не чувствую. Мы подружились с несколькими семьями и замечательно с ними общаемся. Недавно ходили вместе с русскоязычными ребятами ночевать в лес с палатками — было здорово. С норвежцами мы тоже общаемся, особенно во время всяких спортивных соревнований.
Климат в Норвегии.
— Мы переехали сюда летом, и я хорошо помню дорогу из Германии: чем ближе мы подъезжали к Норвегии, тем мрачнее становилась погода. Все какое-то хмурое, пасмурное, все время дождь… Ехали и думали: «Ну все, мы попали». А через пару дней установилась настоящая летняя погода — +25, +27 градусов, солнце, тепло. ~Море здесь есть, но оно северное и, как по мне, слишком холодное.~ Хотя местные дети купаются как ни в чем не бывало. Я могу максимум нырнуть, проплыть метров десять и бегом на берег, а они сидят в воде и счастливы.
Первая зима тоже порадовала. Я была искренне удивлена, насколько солнечно тут зимой! Больше половины дней светило солнце, хотя Осло примерно на одной широте с Петербургом. Местные пугали нас «страшными» морозами — до −15. Но, по факту, таких дней было совсем немного. Средняя температура зимой: −5, −10 градусов. С учетом яркого солнца вполне комфортно.
Тоска по России и планы на будущее.
— Я скучаю по нашим друзьям. Скучаю по дому. В России у нас был дом, который мы строили и обустраивали сами, с любовью, под себя, под детей. Скучаю по фольклору — в России дети пели, мы ездили на праздники, участвовали в традиционных мероприятиях. Здесь такого, конечно, нет. Но в остальном — сильной тоски по родине у меня нет.
Мы строим свою жизнь здесь, в Норвегии. Нас все устраивает: климат, природа, смена сезонов. У меня хорошая работа, муж работает удаленно, ему все равно, где сидеть за компьютером. Но больше всего мне нравится, что в Норвегии мне очень спокойно: я не переживаю за детей, они сами идут в школу, сами возвращаются. Нет никакой тревоги, все по-человечески, все на доверии.