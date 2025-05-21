ФССП призвала отслеживать расходы алиментщиков

С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 мая — РИА Новости. Финансовые расходы алиментщиков необходимо отслеживать, заявил на ПМЮФ директор ФССП РФ Дмитрий Аристов.
«Надо лишить его возможности использовать доход на иные цели только тогда, когда он выполнил свою обязанность по оплате алиментов», — отметил Аристов на сессии «Долг платежом красен. Расширение инструментов воздействия на должников по алиментам».
Он также уточнил, что все, что не связано с наличным денежным обращением, в России сейчас может контролироваться.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.