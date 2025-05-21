Чиновники попросили калининградцев не сажать в городе деревья

Администрация Калининграда призвала горожан не озеленять город. Информация об этом появилась в соцсетях мэрии.
«…Не нужно ничего самостоятельно высаживать на территориях общего пользования без согласования с нашим комитетом городского хозяйства», — говорится в сообщении.
Аргументы такие: неспециалист не знает о том, какие инженерные коммуникации проходят под землей; могут посадить что-то, а потом этот участок пойдет под застройку; у города очень жесткие требования к посадочному материалу — все саженцы из питомников
Оказалось, что на ул. Согласия городские службы убрали засохшие деревья, а на их месте жители «вкопали прутики ивы», которые теперь придется убрать.
Отмечается, что на Согласия запланирована высадка липы и трех боярышников.