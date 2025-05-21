Жительницу Прикамья будут судить за присвоение

Полицейские установили, что в октябре фигурантка трудоустроилась на должность продавца в сетевой магазин в поселке. Однажды в рабочее время она прошлась по торговому залу, выбрала нужные ей товары и сложила в пакеты. В конце дня, зная, что руководство за ней не наблюдает, сылвенка вынесла товар из магазина, не оплатив. Владельцу торговой точки был причинен материальный ущерб на общую сумму более 3 тысяч рублей.