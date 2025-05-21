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Жительницу Прикамья будут судить за присвоение

В Пермском районе завершено расследование уголовного дела в отношении ранее не судимой 35-летней жительницы пос.

В Пермском районе завершено расследование уголовного дела в отношении ранее не судимой 35-летней жительницы пос. Сылва. Женщину обвиняют в присвоении, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

Полицейские установили, что в октябре фигурантка трудоустроилась на должность продавца в сетевой магазин в поселке. Однажды в рабочее время она прошлась по торговому залу, выбрала нужные ей товары и сложила в пакеты. В конце дня, зная, что руководство за ней не наблюдает, сылвенка вынесла товар из магазина, не оплатив. Владельцу торговой точки был причинен материальный ущерб на общую сумму более 3 тысяч рублей.

На допросе женщина дала признательные показания.

Теперь уголовное дело передано в суд.