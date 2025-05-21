В Казани центр развития футбола откроют к началу осени

В Казани центр развития футбола планируют открыть к началу осени, а именно 30 августа — 1 сентября. Сейчас идет активное строительство комплекса на базе «Рубина». Об этом заявил глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов.
На территории уже обновили тренировочные поля, построили крытый футбольный манеж. Продолжаются работы по реновации футбольных полей. До конца лета намерены достроить универсальный спорткомплекс с новым общежитием, передает ТАСС.
На строительство центра развития футбола потратят 700 миллионов рублей. Площадь объекта составит 10 тысяч квадратных метров. Комплекс будет состоять из зданий от одного до пяти этажей со всей необходимой инфраструктурой.