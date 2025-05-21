Москвичам рассказали о перекрытиях движения в городе 22−25 мая

В день проведения забега с 5 утра до 21 часа закроют Варварку, Большой Москворецкий мост и проезд от Варварки до Ильинки. С 8:00 не будет движения транспорта по Малому Москворецкому мосту, Большой Ордынке, Большой Полянке, Мытной и Житной улицам и Садовому кольцу — от дома 20 по Валовой улице до дома 15 по Новинскому бульвару.