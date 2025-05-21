Экстракт плодов земляничного дерева подавляет развитие язвенного колита

«Проведенные нами опыты на крысах показали, что экстракт из плодов земляничного дерева подавляет формирование повреждений в слизистой оболочке кишечника под действием уксусной кислоты, а также при этом он подавляет воспаления и выработку оксидантов. Это говорит в пользу того, что присутствующие в нем вещества защитили грызунов от развития язвенного колита», — пишут исследователи.