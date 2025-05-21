Экстракт плодов земляничного дерева подавляет развитие язвенного колита

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Медики из Туниса обнаружили, что экстракт из плодов земляничного дерева содержит в себе молекулы, подавляющие развитие язвенного колита и способствующие восстановлению кислотно-щелочного баланса и целостности слизистой оболочки органов пищеварения. Результаты опытов ученых на модельных животных были представлены в статье в научном журнале JSFA.
«Проведенные нами опыты на крысах показали, что экстракт из плодов земляничного дерева подавляет формирование повреждений в слизистой оболочке кишечника под действием уксусной кислоты, а также при этом он подавляет воспаления и выработку оксидантов. Это говорит в пользу того, что присутствующие в нем вещества защитили грызунов от развития язвенного колита», — пишут исследователи.
К такому выводу пришла группа тунисских медиков под руководством профессора Университета Джендубы Хишама Себая при изучении потенциальных медицинских применений плодов земляничного дерева. Оно представляет собой одно из растений из семейства вересковых, которое широко встречается на территории Средиземноморья и Западной Европы и выращивается их жителями для производства джемов, алкоголя и средств народной медицины.
Тунисские медики заинтересовались тем, способны ли антиоксиданты и другие полезные вещества, присутствующие в плодах земляничного дерева, подавлять развитие различных болезней кишечника, в том числе язвенного колита. Для получения ответа на этот вопрос ученые спровоцировали развитие данной болезни у нескольких лабораторных крыс и проследили за тем, как на ее развитие влияло потребление экстракта плодов земляничного дерева.
Эти опыты показали, что растительное средство оказывало примерно столь же сильное защитное действие на кишечник грызунов, как сульфасалазин, популярное средство от язвенного колита, однако при этом оно не вызывало характерные для этого лекарства побочные эффекты. По словам медиков, большие дозы экстракта земляничного дерева восстанавливали нормальную работу ферментов в клетках кишечника, подавляли воспаления и способствовали ускоренному восстановлению слизистой оболочки.
Последующие опыты, как надеются исследователи, помогут им выделить те вещества из экстракта плодов земляничного дерева, которые способствуют подавлению язвенного колита, и разработать на их базе новые лекарства от данной болезни, которые будут лучше переноситься пациентами, чем сульфасалазин и другие уже существующие препараты.