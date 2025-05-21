В Москве водителей такси будут штрафовать за отсутствие аттестации

«Срок действия результатов аттестации составляет два года, а сама аттестация проходит на безвозмездной основе. Порядок ее проведения и требования к необходимым знаниям утверждены приказом Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. Во время переходного периода с 12 августа 2024 года до 1 марта 2025 года лица, претендующие на допуск к управлению легковым такси для осуществления перевозок пассажиров и багажа, были вправе пройти аттестацию в добровольном порядке», — добавил Шапошников.