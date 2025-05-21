«Подписывайся, читай, побеждай!»: Оформи подписку на «КП в Молдове» на второе полугодие 2025 года и получи шанс выиграть крупную сумму денег!

Главный полицейский Молдовы превратился в Доцента из «Джентльменов удачи» — «тут — помню, тут — не помню»: В какой момент он солгал — когда заявил, что не понимает по-русски или когда написал в резюме, что свободно говорит и пишет на великом и могучем.