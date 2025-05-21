«Подписывайся, читай, побеждай!»: Оформи подписку на «КП в Молдове» на второе полугодие 2025 года и получи шанс выиграть крупную сумму денег!

«Подписывайся, читай, побеждай!».
Традиционно «КП в Молдове» подготовила розыгрыш среди подписчиков на II полугодие 2025 года!
Превращаем подписку на газету в выгодное вложение — ведь каждый, кто оформит подписку на II полугодие 2025 года, получает шанс выиграть крупную сумму денег!
Также обратите внимание на то, что доставка газеты на дом — это самый удобный вариант ее приобретения!
Условия участия в розыгрыше денежного приза:
Подпишись на II полугодие 2025 года на комплект «КП в Молдове» (ежедневную газету + газету «толстушка») и получи шанс выиграть 15 000 леев!
Подписной индекс:
РМ 50057.
РМ 50057/22 для пенсионеров и студентов.
Подпишись на II полугодие 2025 года на ежедневную газету «КП в Молдове» и получи шанс выиграть 5 000 леев!
Подписной индекс:
РМ 22070.
РМ 22070/22 для пенсионеров и студентов.
Подпишись на II полугодие 2025 года на газету «КП в Молдове» «толстушка» и получи шанс выиграть 5 000 леев!
Подписной индекс:
РМ 50176.
РМ 50176/22 для пенсионеров и студентов.
Также в розыгрыше денежных призов могут принять участие все, кто подписался на год или другой период, включающий в себя II полугодие 2025 года. Подписка на другой период в розыгрыше не участвует.
Итоги конкурса будут опубликованы в «толстушке» за 30 июля и ежедневке за 31 июля 2025 года.
Подписка проводится во всех почтовых отделениях страны.
Ждем ваши письма с пометкой «Конкурс подписчиков» и копией абонемента в нашу редакцию по адресу:
2012, г. Кишинев, ул. Пушкина, 5/4, редакция «КП в Молдове»,
тел. (022) 23−48−35.
В письме обязательно четко укажите фамилию, имя, номер телефона.
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