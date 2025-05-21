В Омскую область поставят 15 тысяч тестов для выявления смертельного вируса

Как сказано в документации, поставка пройдет в несколько этапов. В период с 15 июня по 29 августа в Омскую область должно прийти 10 тысяч тест-систем, с 1 октября по 28 ноября — еще пять. Отметим, что для свиней вирус африканской чумы является смертельно опасным. Падеж от этого заболевания достигает ста процентов.