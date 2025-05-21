В Омскую область поставят 15 тысяч тестов для выявления смертельного вируса

Министерство сельского хозяйства РФ централизованно закупает тест-системы на выявление ДНК вируса африканской чумы свиней. Они могут применяться как для самих животных, так и для исследования продукции свиноводства. В целом минсельхоз закупает около 4 млн тестов на сумму 30, 6 млн рублей. В Омскую область придет 15 тысяч тест-систем.
Как сказано в документации, поставка пройдет в несколько этапов. В период с 15 июня по 29 августа в Омскую область должно прийти 10 тысяч тест-систем, с 1 октября по 28 ноября — еще пять. Отметим, что для свиней вирус африканской чумы является смертельно опасным. Падеж от этого заболевания достигает ста процентов.
Сегодня в Кормиловке также стартовали межрегиональные противоэпизоотические учения по ликвидации очага африканской чумы свиней. Последний раз вспышки этого заболевания регистрировались в хозяйствах региона в 2017 году.